Bari, spaccio tra i tavolini di un bar: scatta il Daspo urbano per un giovane

Prosegue l’attività della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi della movida e nelle aree maggiormente frequentate dai giovani.

Al termine degli accertamenti, il questore di Bari Annino Gargano ha emesso un Divieto di Accesso alle Aree Urbane (DACUR) della durata di due anni nei confronti di un ragazzo sorpreso mentre cedeva droga tra i tavolini di un bar. Per quell’episodio il giovane era stato arrestato in flagranza di reato.

Il provvedimento è stato adottato per garantire una risposta immediata sul fronte della prevenzione e della sicurezza urbana, impedendo al giovane di frequentare i luoghi in cui si è verificato lo spaccio.

Per i prossimi due anni sarà quindi vietato al destinatario della misura recarsi, sostare o stazionare nelle immediate vicinanze del locale interessato dall’episodio e degli esercizi pubblici limitrofi, nelle fasce orarie serali e notturne.

La violazione del DACUR costituisce reato e comporta l’applicazione di sanzioni penali.

La Polizia di Stato ha ribadito che continueranno i controlli nei luoghi di aggregazione e nelle zone della movida della provincia di Bari, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio e garantire sicurezza e legalità ai cittadini.