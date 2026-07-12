Bari, torna "Scola la Sabbia": cittadini e volontari insieme per rigenerare Pane e Pomodoro

Un tramonto da vivere, non solo da ammirare. È questo lo spirito della quinta edizione di "Scola la Sabbia", l'iniziativa promossa da Retake Bari in collaborazione con Bari SUP Community e RAW Bus, in programma lunedì 13 luglio, dalle ore 18:00, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.L'evento unirà cittadini, volontari e appassionati di sport acquatici in un pomeriggio dedicato alla rigenerazione del litorale barese. Dopo il ritrovo e la preparazione delle attività, alle 18:30 prenderà il via l'azione di cura dell'arenile e del tratto di mare antistante la spiaggia: i volontari setacceranno la sabbia per rimuovere i piccoli rifiuti nascosti, e insieme agli amici di Bari SUP Community raggiungeranno gli scogli in acqua con i SUP per recuperare i materiali abbandonati - dando vita a una ormai tradizionale challenge, aperta a chi vorrà vivere il proprio "battesimo" sulla tavola, all'insegna del divertimento e dello spirito di squadra.Al termine delle attività, intorno alle 19:30, tutti i rifiuti raccolti saranno conferiti correttamente. La serata proseguirà poi, per chi vorrà, all'insegna del divertimento.La partecipazione è aperta a tutti. Si consigliano abiti freschi e sporcabili per un'azione concreta che unisce cittadinanza attiva, tutela dell'ambiente e spirito di comunità, trasformando la giornata in un'occasione per restituire bellezza a uno dei luoghi simbolo della città.Per partecipare è richiesta l'iscrizione tramite app Retake oppure all'indirizzo shorturl.at/JrU5J.«Ogni iniziativa di cura del territorio è anche un'occasione per rafforzare il senso di comunità. "Scola la Sabbia" rappresenta perfettamente il nostro spirito: persone che scelgono di dedicare tempo ed energie per rigenerare gli spazi comuni e dimostrare che il cambiamento nasce dai piccoli gesti. Farlo insieme a tanti amici, con il mare come protagonista, rende questa giornata ancora più significativa e ci ricorda quanto sia importante prenderci cura del nostro patrimonio naturale», dichiara Annalisa Condurro, responsabile di Retake Bari.: bari@retake.org