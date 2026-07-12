Brindisi, malore sugli scogli a Punta del Serrone: muore un uomo di 71 anni

– Una giornata al mare si è trasformata in tragedia nella tarda mattinata di oggi sugli scogli nei pressi di, dove un uomo diè morto dopo aver accusato un improvviso malore.

Secondo una prima ricostruzione, il 71enne si sarebbe improvvisamente accasciato mentre si trovava nella zona, sotto gli occhi dei bagnanti che hanno immediatamente lanciato l'allarme.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha tentato a lungo di rianimare l'uomo, ma ogni manovra si è rivelata purtroppo inutile. Il decesso è stato constatato sul luogo dell'accaduto.

Le cause del malore sono in corso di accertamento. Tra le ipotesi vi sono un infarto o un malore favorito anche dalle elevate temperature che in queste ore stanno interessando il Brindisino.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e il personale della Capitaneria di Porto, che hanno effettuato gli accertamenti di competenza.