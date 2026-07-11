Cerignola, rapina in farmacia con un coltello: arrestato 28enne

– Avrebbe rapinato una farmacia minacciando i dipendenti con un coltello e facendosi consegnare l’incasso. Per questo unè stato arrestato dai carabinieri, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria.

L’uomo è accusato di una rapina aggravata commessa la mattina del 18 luglio scorso all’interno di una farmacia della città.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 28enne sarebbe entrato nell’esercizio con il volto coperto e armato di coltello. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza avrebbero documentato l’azione: il presunto rapinatore avrebbe minacciato due dipendenti e si sarebbe fatto consegnare il denaro presente in cassa, per un bottino di circa 1.500 euro in contanti.

Dopo aver preso il denaro, l’uomo si sarebbe allontanato rapidamente a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini dei carabinieri hanno consentito di raccogliere gli elementi ritenuti necessari per l’emissione del provvedimento cautelare. Il 28enne è stato quindi condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.