Brindisi, principio d’incendio in un’attività commerciale: vigili del fuoco evitano il peggio

BRINDISI – Un tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi ha evitato conseguenze più gravi dopo un principio d’incendio sviluppatosi questa mattina all’interno di un’attività commerciale in via Cristoforo Colombo.Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbero partite da un frigorifero presente nel locale. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco, il rogo è stato rapidamente domato e l’intera area è stata messa in sicurezza.Durante le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno rinvenuto una bombola di Gpl all’interno dell’attività. Il contenitore è stato immediatamente bonificato dal personale specializzato, eliminando ogni potenziale rischio.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Fortunatamente non si registrano feriti.Sono in corso le verifiche per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno provocato l’incendio.