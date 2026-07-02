Brindisi, principio d’incendio in un’attività commerciale: vigili del fuoco evitano il peggio
Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbero partite da un frigorifero presente nel locale. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco, il rogo è stato rapidamente domato e l’intera area è stata messa in sicurezza.
Durante le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno rinvenuto una bombola di Gpl all’interno dell’attività. Il contenitore è stato immediatamente bonificato dal personale specializzato, eliminando ogni potenziale rischio.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Fortunatamente non si registrano feriti.
Sono in corso le verifiche per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno provocato l’incendio.