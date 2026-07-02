Otranto, scoperta casa-pollaio: 23 persone vivevano tra muffa e senza acqua potabile

OTRANTO – Vivevano in un’abitazione trasformata in una vera e propria casa-pollaio, in condizioni igienico-sanitarie gravemente precarie. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Lecce, insieme al personale della Asl, nel corso di un controllo eseguito a Otranto.All’interno dell’immobile sono state trovate 23 persone, tra cui due minori, tutte di nazionalità pakistana, bengalese e indiana. Secondo quanto accertato, gli occupanti vivevano tra muffa, in ambienti degradati e privi di acqua potabile, oltre a non essere titolari di un regolare contratto di locazione.Al termine degli accertamenti, l’abitazione è stata posta sotto sequestro, mentre il proprietario dell’immobile, un 75enne, è stato denunciato all’autorità giudiziaria.Sono in corso ulteriori verifiche per accertare eventuali altre responsabilità e ricostruire le modalità con cui l’immobile veniva utilizzato e concesso in uso agli occupanti.