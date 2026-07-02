Otranto, scoperta casa-pollaio: 23 persone vivevano tra muffa e senza acqua potabile
All’interno dell’immobile sono state trovate 23 persone, tra cui due minori, tutte di nazionalità pakistana, bengalese e indiana. Secondo quanto accertato, gli occupanti vivevano tra muffa, in ambienti degradati e privi di acqua potabile, oltre a non essere titolari di un regolare contratto di locazione.
Al termine degli accertamenti, l’abitazione è stata posta sotto sequestro, mentre il proprietario dell’immobile, un 75enne, è stato denunciato all’autorità giudiziaria.
Sono in corso ulteriori verifiche per accertare eventuali altre responsabilità e ricostruire le modalità con cui l’immobile veniva utilizzato e concesso in uso agli occupanti.
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