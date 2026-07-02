Carovigno, tentata rapina a un portavalori davanti alle Poste: tre banditi arrestati

CAROVIGNO - Momenti di grande tensione a Carovigno, dove tre banditi hanno tentato di rapinare un furgone portavalori nei pressi dell’ufficio postale, situato a pochi metri dalla stazione dei carabinieri.Durante l’assalto, uno dei vigilanti ha esploso un colpo d’arma da fuoco, ferendo uno dei componenti della banda. Attirati dai rumori e dagli spari, i carabinieri sono intervenuti immediatamente, raggiungendo in pochi istanti il luogo della rapina.I militari hanno affrontato due dei tre rapinatori, riuscendo a disarmarli al termine di una colluttazione mentre tentavano di fuggire a bordo di un’auto. Il terzo malvivente ha invece cercato di scappare rubando una vettura parcheggiata nelle vicinanze.L’arrivo di altre pattuglie dell’Arma ha consentito di bloccare anche l’ultimo fuggitivo. Tutti e tre i rapinatori sono stati arrestati e l’intera refurtiva è stata recuperata. L’intervento tempestivo dei carabinieri e del personale della vigilanza ha permesso di sventare il colpo e di assicurare alla giustizia i responsabili della tentata rapina.