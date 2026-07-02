Belgio da leggenda: rimonta il Senegal nel finale e vola agli ottavi dopo i supplementari

SEATTLE - A Seattle va in scena una delle partite più incredibili di questo Mondiale. Il Belgio riesce a ribaltare una situazione disperata, elimina il Senegal dopo i tempi supplementari e conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida ricca di emozioni, conclusa 3-2.Per oltre ottanta minuti è il Senegal a dominare il match. La formazione africana gioca con intensità, crea numerose occasioni e trova meritatamente il doppio vantaggio grazie alle reti di Diarra e Sarr, che sembrano indirizzare definitivamente la qualificazione.Quando tutto sembra ormai deciso, il Belgio trova però la forza di reagire. Tra l’86’ e l’89’ arrivano due gol pesantissimi: prima Romelu Lukaku accorcia le distanze, poi Youri Tielemans firma il clamoroso pareggio che porta la sfida ai tempi supplementari.L’inerzia cambia completamente e il Belgio continua a spingere anche nell’extra time. Proprio allo scadere del secondo tempo supplementare, Tielemans si procura un calcio di rigore e si presenta sul dischetto. Il centrocampista non sbaglia, firma la doppietta personale e completa una rimonta memorabile che vale il 3-2 definitivo.Una vittoria dal sapore epico per la squadra di Garcia, capace di rialzarsi quando sembrava ormai spacciata. Il Belgio vola così agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Stati Uniti e Bosnia-Erzegovina.