Casalabate, rissa tra giovanissimi: 15enne accoltellato a una gamba

Momenti di paura nel pomeriggio di giovedì 9 luglio a Casalabate, marina di Squinzano al confine tra le province di Lecce e Brindisi, dove una rissa tra giovanissimi si è conclusa con il ferimento di un ragazzo di 15 anni.

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata nei pressi di uno stabilimento balneare e avrebbe coinvolto diversi adolescenti. Durante il violento scontro, il 15enne è stato colpito da una coltellata a una gamba.

Dopo l'aggressione, il gruppo si è allontanato, mentre alcuni presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il ragazzo è stato assistito inizialmente da alcuni passanti e successivamente affidato alle cure del personale del 118, che lo ha trasportato al Dea dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.

Dopo gli accertamenti e le cure del caso, il giovane è stato dimesso con una prognosi di circa dieci giorni, salvo eventuali complicazioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Squinzano e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Campi Salentina, coordinati dal capitano Alessio Fagotto. I militari hanno raccolto la testimonianza della vittima e stanno lavorando per identificare il responsabile dell'accoltellamento e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Le indagini sono coordinate dalla Procura per i minorenni.

L'episodio riporta l'attenzione su Casalabate, già al centro della cronaca nell'estate del 2025, quando durante la notte di San Lorenzo un gruppo di turisti fu aggredito e derubato da una trentina di giovani armati di mazze e bastoni. In quell'occasione un ragazzo di 17 anni rimase ferito.