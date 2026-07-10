'Custodi della Luce': l’app di Don Cosimo Schena che unisce fede e psicologia per il benessere quotidiano



Oltre 20.000 gli iscritti in un mese





È disponibile da poche settimane Custodi della Luce, la nuova app ideata da Don Cosimo Schena, sacerdote, psicologo e tra le voci più seguite della comunicazione spirituale contemporanea. Già capace di coinvolgere migliaia di utenti e una community in rapida crescita, l’app ha raggiunto in appena un mese 20.000 iscritti e conta 120.000 preghiere inviate dagli utenti.





Disponibile in italiano, inglese, spagnolo e presto anche in portoghese, l’app si propone come uno spazio digitale innovativo che va oltre i tradizionali contenuti religiosi. Custodi della Luce nasce infatti con l’obiettivo di accompagnare ogni persona in un percorso quotidiano che integra fede, psicologia e crescita personale, offrendo strumenti concreti per rallentare, ridurre lo stress e ritrovare un contatto autentico con sé stessi.





“Custodi della Luce non offre semplicemente contenuti religiosi. L’idea è diversa: accompagnare ogni persona in un percorso quotidiano che unisce fede, psicologia e crescita personale - spiega Don Cosimo Schena -. “L’app nasce dalla mia duplice esperienza di sacerdote e psicologo: non propone solo preghiere o meditazioni, ma aiuta le persone a leggere ciò che vivono, a guarire le ferite interiori e a ritrovare un rapporto autentico con Dio e con sé stesse. È uno spazio che accompagna, non che si limita a fornire contenuti”.





In un contesto in cui cresce il bisogno di ascolto e accompagnamento, Custodi della Luce si distingue per la capacità di rispondere alle esigenze contemporanee, offrendo un’esperienza personalizzata che guida l’utente in un percorso di consapevolezza, crescita spirituale e rilettura della propria interiorità. All’interno dell’app sono disponibili contenuti completamente originali, realizzati personalmente da Don Cosimo e non pubblicati sui suoi canali social: meditazioni audio, percorsi tematici, riflessioni e strumenti pratici per affrontare ansia, solitudine, autostima, dipendenza affettiva e altre sfide quotidiane.





“Penso che oggi molte persone cerchino un luogo in cui sentirsi ascoltate e accompagnate, non semplicemente informate. Questo è proprio quello a cui l’app punta. Sono davvero soddisfatto: raggiungere 20.000 iscritti e registrare 120.000 preghiere in un solo mese è un risultato straordinario, soprattutto se confrontato con realtà digitali più consolidate. È la conferma che questo progetto risponde a un bisogno reale di accompagnamento” - conclude Don Cosimo.





Con uno sguardo attento alle esigenze dei fedeli e di chi lo segue, e grazie a un linguaggio diretto e sensibile alle fragilità contemporanee, Don Cosimo Schena, attraverso Custodi della Luce, punta ad accompagnare l’utente verso un percorso personale di riflessione, crescita spirituale e conoscenza di sé. Dopo l’apertura dei canali social, il suo progetto si arricchisce così di un nuovo spazio virtuale, in cui fede e psicologia si intrecciano per accompagnare le persone nella quotidianità.





L’app è disponibile per il download gratuito su dispositivi Android e iOS: è possibile scaricare Custodi della Luce da Google Play Store e Apple App Store.





Il successo editoriale de “L’eresia di Francesco” e il tour di presentazioni





Accanto al lancio dell’app, Don Cosimo Schena è protagonista anche in ambito editoriale con L’eresia di Francesco. Storia di un santo che divenne uomo fino in fondo (Editrice Elledici), un libro che sta riscuotendo un forte interesse di pubblico.

Il suo ultimo volume propone una rilettura originale di San Francesco d’Assisi, lontana dall’immagine idealizzata e devozionale: al centro emerge un uomo segnato da fragilità, dubbi e ricerca interiore, restituito in una dimensione profondamente umana e attuale. Più che una biografia tradizionale, il libro si configura come un percorso spirituale che invita a riconoscere nella fragilità un punto di partenza e non un limite.

Il grande riscontro registrato fin dai primi giorni – con oltre 4.000 copie vendute e una ristampa avviata in meno di una settimana – conferma l’interesse verso un messaggio capace di intercettare temi centrali del presente come autenticità, vulnerabilità e bisogno di senso.

Don Cosimo è attualmente impegnato in un calendario di presentazioni e incontri in tutta Italia, occasioni di dialogo e confronto con il pubblico. Tutti gli appuntamenti aggiornati sono disponibili sui suoi canali social ufficiali.