Foggia, Corti di capitanata; gran finale con Pasquale Iannone e l'Orchestra SInfonica del Conservatorio

FOGGIA - Si conclude venerdì 17 luglio la XXIX edizione di Musica nelle Corti di Capitanata, con un appuntamento che riunisce alcuni dei protagonisti più autorevoli della vita artistica del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia. Alle ore 21.00, nell'Auditorium del Conservatorio, l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta dal M° Daniele Belardinelli, affiancherà il pianista Pasquale Iannone, interprete tra i più apprezzati della scena concertistica internazionale, protagonista di una carriera che lo ha portato nelle più prestigiose sale del mondo e riconosciuto per il rigore interpretativo e la profondità musicale.

Al centro della serata il Concerto n. 2 in do minore per pianoforte e orchestra op. 18 di Sergej Rachmaninoff, una delle pagine più amate del repertorio romantico, nella quale pianoforte e orchestra costruiscono un dialogo di straordinaria intensità espressiva. Completa il programma Romeo e Giulietta - Ouverture-Fantasia di Čajkovskij, capolavoro sinfonico ispirato al dramma shakespeariano, tra le opere più rappresentative del grande sinfonismo russo.

Protagonista musicale della serata l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio, storica formazione nata nel 1992, che da oltre trent'anni rappresenta una delle realtà artistiche più significative dell'Istituto, distinguendosi per l'elevato livello esecutivo e per un'attività che coniuga formazione, produzione e valorizzazione dei giovani musicisti.

Nel corso del concerto sarà inoltre assegnato l'VIII Premio Corti di Capitanata, riconoscimento destinato al migliore giovane solista protagonista dei concerti del progetto Il Solista e l'Orchestra. Il premio offrirà al vincitore l'opportunità di esibirsi come solista nella stagione 2026 dell'Orchestra Suoni del Sud presso il Teatro Giordano di Foggia, confermando la vocazione della rassegna a sostenere concretamente il percorso artistico dei talenti emergenti.

Si chiude così un'edizione che ha confermato il ruolo di Musica nelle Corti di Capitanata tra gli appuntamenti più significativi dell'estate culturale del territorio, con un cartellone di altissimo profilo artistico che ha registrato un'ampia partecipazione di pubblico e di giovani musicisti e un convinto apprezzamento da parte della città.

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili dalle ore 20.30. Inizio concerto alle ore 21.00.