La gita di Pasquetta:completato il montaggio del nuovo film di Carlo Stragapede

BARI - È stato da poco completato il montaggio del lungometraggio “La gita di Pasquetta”, nuovo lavoro autoprodotto dal regista e sceneggiatore Carlo Stragapede, realizzato in collaborazione con Anas Puglia Aps e Df Cine Tv, che firma il soggetto insieme con Francesco Difilippo.Il film, della durata di 65 minuti, racconta le vicende di una famiglia barese che, riunita per la tradizionale scampagnata del Lunedì dell’Angelo, si ritrova a fare i conti con verità (semi)nascoste, ferite solo apparentemente rimarginate e conflitti rimasti sotto il “tappeto” delle abitudini e dei rituali familiari. A scardinare le versioni di comodo e le certezze di facciata saranno le domande ingenue dei bambini rivolte alla “matriarca”, zia Laura. Dopo il picnic, ambientato nel bosco di Mercadante a Cassano delle Murge, le vite dei protagonisti non saranno più le stesse. E non soltanto per la presenza di una misteriosa “entità” che si aggira nella foresta.Il cast riunisce numerosi interpreti, attori del panorama locale, sia affermati sia emergenti. Tra questi figurano Alfredo Navarra, Francesco Longo, Melina Spano, Mariachiara Cacace, Rosangela Massarelli, Graziana Fiorese, Amalia Perrone, Vincenzo Alighieri, Cristina Tedesco, Siria Nitti, Gabriel Nitti, Vincent Sinisi, Ilary Giannini, Giulia Rizzi, Paul Summer, Gina Di Cosola, Celeste Francavilla, Luigi Caccavo, Pino Proscia. Lo stesso Carlo Stragapede interpreta il ruolo di un cinico manager d’azienda. Da segnalare la partecipazione straordinaria di Vito Giuss Potenza, regista e autore cinematografico, nei panni di un primario nefrologo.Il lungometraggio è stato girato in 4K dal videomaker Max Desantis, che ha curato anche il montaggio. Le musiche originali sono firmate da Franco Loporchio – autore anche dell’audio in postproduzione – e dallo stesso Stragapede. Nel cast tecnico figura, inoltre, la presenza di una professionista di fama internazionale, la monopolitana Maria Teresa Sisto, che ha curato il trucco di alcune scene chiave del film.“Questo film è nato dal desiderio di raccontare ciò che spesso resta fuori dall’inquadratura delle nostre vite – ha precisato il regista Carlo Stragapede –. Abbiamo iniziato a lavorarci ad aprile e siamo riusciti a completarlo in poco più di tre mesi, con un impegno costante e un entusiasmo collettivo che ha coinvolto tutta la squadra. Non abbiamo soltanto narrato una storia, ma abbiamo anche valorizzato alcuni scorci affascinanti del nostro territorio, con i suoi colori, le sue atmosfere e quella bellezza discreta che spesso passa inosservata. È stato un lavoro intenso, ma profondamente condiviso, che ha dato vita a un progetto in cui crediamo molto”. “La gita di Pasquetta” sarà presentato nei prossimi giorni al Multisala Galleria di Bari.: 3339402391