Giorgia Meloni a Bari il 4 settembre: il porto ospiterà la festa nazionale di Fratelli d’Italia

BARI – Sarà il porto di Bari a fare da cornice, il prossimo 4 settembre, alla festa nazionale di Fratelli d’Italia, organizzata per celebrare quello che il partito definisce il “record del governo più longevo” della storia repubblicana.Ad annunciarlo è stato il sottosegretario alla Salute e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato, che ha illustrato i dettagli dell’appuntamento.Il momento centrale della manifestazione è in programma alle ore 19, quando interverrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, affiancata da ministri, parlamentari e dai principali esponenti della classe dirigente nazionale del partito. Gli organizzatori stanno inoltre definendo un calendario di iniziative collaterali che accompagneranno l’evento nel corso della giornata.«È un grande orgoglio per la classe dirigente pugliese ospitare questo evento storico», ha dichiarato Gemmato.In vista della manifestazione, questa mattina il sottosegretario ha effettuato un sopralluogo nell’area del porto destinata ad accogliere l’evento insieme ai deputati di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e Augusta Montaruli, per verificare gli ultimi aspetti organizzativi.L’appuntamento porterà nel capoluogo pugliese i vertici del partito e numerosi sostenitori provenienti da tutta Italia, con un importante dispositivo organizzativo e di sicurezza che sarà definito nelle prossime settimane.