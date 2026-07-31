Scontro frontale tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle: muore una donna di 56 anni, grave un ferito

BARI – Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale che collega Acquaviva delle Fonti a Gioia del Colle. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate violentemente.Nel drammatico impatto ha perso la vita una donna di 56 anni, deceduta nonostante i tempestivi soccorsi. Almeno un’altra persona è rimasta gravemente ferita ed è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e gli agenti delle Polizie locali di Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, che hanno provveduto ai rilievi e agli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.Si tratta della seconda vittima della strada nel Barese in poche ore, dopo il tragico incidente avvenuto sulla circonvallazione di Adelfia, dove ha perso la vita un uomo di 79 anni. Nella notte, inoltre, un’altra tragedia si è consumata nel Foggiano, con la morte di un 21enne.Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause dell’incidente.