Il Comune di Brindisi rende omaggio al maestro Carmine Iaia: consegnata una targa di riconoscimento per l'impegno nello sport e nel sociale



BRINDISI - Un riconoscimento che va oltre i successi sportivi e che testimonia il valore di un percorso costruito negli anni al servizio della città. - Un riconoscimento che va oltre i successi sportivi e che testimonia il valore di un percorso costruito negli anni al servizio della città.





Dopo essere stato insignito, lo scorso dicembre, della Palma di Bronzo al Merito Tecnico del CONI, prestigiosa onorificenza conferita ai tecnici che si sono distinti per l'attività svolta nella crescita dello sport italiano, il maestro Carmine Iaia ha ricevuto un ulteriore attestato di stima da parte della Città di Brindisi.





L'Assessore allo Sport Teodoro Scarano, a nome del sindaco Giuseppe Marchionna e dell'intera Amministrazione comunale, ha consegnato al maestro Iaia una targa celebrativa quale segno di riconoscenza per il costante impegno profuso nella diffusione della cultura sportiva e nella promozione dei valori educativi e sociali dello sport.





Sulla targa è riportata la seguente dedica: "Al maestro Carmine Iaia, Stella al Merito Sportivo, per aver contribuito a diffondere lo sport attraverso la promozione e l'attività agonistica. Il Sindaco Giuseppe Marchionna".





Con questo gesto simbolico, l'Amministrazione comunale ha inteso rendere omaggio non soltanto ai risultati ottenuti nel mondo della Boxe, ma anche al lavoro quotidiano che il maestro Carmine Iaia porta avanti da anni sul territorio brindisino, coinvolgendo giovani, famiglie, associazioni e istituzioni in iniziative che fanno dello sport uno strumento di crescita personale, inclusione e cittadinanza attiva.





Nel corso della sua attività, infatti, Iaia ha promosso numerosi eventi che hanno contribuito a valorizzare Brindisi come città dello sport, tra cui la "Pasquetta Brindisina", ormai diventata un appuntamento molto partecipato da migliaia di cittadini, oltre a manifestazioni dedicate alla promozione delle discipline sportive, alla solidarietà e all'aggregazione sociale. Parallelamente, ha sviluppato nelle scuole progetti di sensibilizzazione contro il bullismo, la violenza sulle donne, il razzismo e ogni forma di discriminazione, confermando come lo sport possa rappresentare un efficace strumento educativo e di prevenzione sociale.





«Ricevere questo riconoscimento dalla mia città ha per me un significato davvero speciale – dichiara il maestro Carmine Iaia – perché arriva dalla comunità nella quale sono cresciuto, nella quale ogni giorno svolgo il mio lavoro e alla quale cerco di restituire, attraverso lo sport, tutto ciò che ho ricevuto. Ringrazio il sindaco Giuseppe Marchionna, l'assessore Teodoro Scarano e l'intera Amministrazione comunale per questa attestazione di stima che considero un grande onore. Dietro ogni riconoscimento ci sono anni di sacrifici, passione e impegno condivisi con tanti collaboratori, con gli atleti, con le loro famiglie e con tutte le associazioni che hanno creduto nei nostri progetti. Penso ai cinque anni della "Pasquetta Brindisina", alle tante manifestazioni sportive organizzate nei quartieri della città, ai percorsi realizzati nelle scuole per educare i ragazzi al rispetto, alla legalità e alla cultura del confronto. Ho sempre creduto che lo sport non significhi soltanto preparare un atleta a vincere un incontro, ma soprattutto formare cittadini migliori, insegnando il rispetto delle regole, il sacrificio, la solidarietà e il valore dell'inclusione. Questo riconoscimento rappresenta uno stimolo ulteriore a proseguire con entusiasmo il lavoro iniziato tanti anni fa. Continuerò a mettere la mia esperienza al servizio di Brindisi, convinto che investire nello sport significhi investire nel futuro dei nostri giovani e nella crescita dell'intera comunità».