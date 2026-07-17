Il Giullare in Tour arriva ad Acquaviva delle Fonti: arte e inclusione per raccontare la diversità come ricchezza

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Il Giullare in Tour fa tappa ad Acquaviva delle Fonti con due appuntamenti dedicati all’arte, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. La rassegna itinerante del Festival nazionale del teatro contro ogni barriera, giunto alla sua XVIII edizione, porterà in città la forza dello spettacolo come strumento capace di superare ogni limite e raccontare la disabilità attraverso nuove prospettive.L’iniziativa, nata per diffondere il messaggio del Festival anche nei territori vicini, vedrà protagonisti due artisti simbolo della manifestazione: Pallina Rossa, nome d’arte di Maurizio Scarpa, mimo e clown sordo, e Ivan Dalia, pianista e compositore jazz cieco di origine partenopea e residente a New York.Dopo le tappe di Cagnano Varano e Barletta, il Giullare in Tour approda ad Acquaviva delle Fonti per due giornate di spettacoli.Il primo appuntamento è previsto per lunedì 20 luglio alle ore 19 con il Giullare dei Piccoli, nell’atrio della Biblioteca Comunale G. Maselli in via Palmiro Togliatti 2. Protagonista sarà Pallina Rossa, che porterà in scena uno spettacolo di giocoleria capace di coinvolgere bambini e famiglie attraverso magia, sorrisi e divertimento. Al termine della performance è previsto un momento di gioco dedicato ai più piccoli, all’insegna dei colori e della condivisione.Martedì 21 luglio alle ore 21 sarà invece la volta di Ivan Dalia, che proporrà un intenso concerto al pianoforte. L’artista, noto anche al grande pubblico per la sua partecipazione a Italia’s Got Talent, ha conquistato il pubblico grazie alle sue straordinarie capacità musicali e alla sua ironia, dimostrando come il talento possa abbattere qualsiasi barriera.Il Festival del Giullare, promosso dall’associazione e dalla cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà, da diciotto anni porta avanti un progetto culturale fondato sull’idea che l’arte sia un linguaggio universale in grado di creare incontro, partecipazione e consapevolezza.A sostenere l’edizione di quest’anno sono l’Associazione Muzia di Cagnano Varano, il Comune di Acquaviva delle Fonti e il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia. La rete di collaborazioni si amplia inoltre con importanti riconoscimenti istituzionali e patrocini, tra cui quelli del Ministero della Cultura, del Ministero per le Disabilità, delle Università di Bari e Foggia, del Centro Servizi al Volontariato San Nicola di Bari, della Fondazione Casillo e l’importante riconoscimento dell’Alto patronato del Parlamento Europeo.Una rete di realtà unite dagli stessi valori: rispetto, inclusione e partecipazione. Gli stessi principi che da anni guidano il percorso del Giullare e delle comunità che scelgono di fare dell’arte un ponte tra persone e storie diverse.