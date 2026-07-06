Il sindaco Vito Leccese visita lo Stadio del Nuoto: premiate Waterpolo e Sport E20

BARI - Il sindaco di Bari Vito Leccese ha visitato lo Stadio del Nuoto e ha consegnato un riconoscimento agli atleti delle società Waterpolo e Sport E20, celebrate per i recenti risultati sportivi che hanno portato rispettivamente alla promozione in Serie B e in Serie C nei campionati di pallanuoto.

Durante la visita è stato effettuato anche un sopralluogo dell’impianto, la cui concessione è attualmente al vaglio degli uffici comunali dopo il ritiro del precedente avviso e la proroga dell’accordo scaduto.

Il primo cittadino ha visionato sia la piscina da 25 metri, regolarmente operativa, sia quella da 35 metri, attualmente inutilizzata a causa degli elevati costi di gestione, pur restando tecnicamente agibile.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco, la struttura presenta i limiti di un impianto realizzato negli anni Novanta, oggi non più pienamente adeguato agli standard energetici moderni, ma conserva un grande potenziale per gli sport natatori a livello nazionale.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di creare le condizioni per consentire alle squadre cittadine di disputare in città le gare di campionato, con la prospettiva di rendere nuovamente utilizzabile anche la vasca da 35 metri già dalla prossima stagione. L’intento è quello di ospitare a Bari i campionati di Serie B e Serie C, valorizzando lo sport come strumento di crescita sociale e comunitaria.