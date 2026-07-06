Wimbledon 2026: Cobolli ai quarti, Paolini avanza, Sinner già qualificato

Londra - Prosegue il torneo sull’erba di Wimbledon con il completamento degli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile, mentre gli azzurri continuano a essere protagonisti.

Nel singolare maschile Flavio Cobolli ha conquistato l’accesso ai quarti di finale superando l’australiano Alex de Minaur in tre set con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Una vittoria netta che conferma il buon momento del tennista romano, già protagonista nel turno precedente contro Karen Khachanov. Nel dopo gara Cobolli ha sottolineato la gestione fisica del match e la soddisfazione per il risultato ottenuto, anche in condizioni climatiche impegnative.

Nel tabellone femminile Jasmine Paolini ha centrato i quarti di finale battendo la filippina Alexandra Eala al termine di una partita combattuta, conclusa 6-4, 4-6, 6-3. Per l’azzurra si tratta di un nuovo traguardo importante a livello Slam: nei quarti affronterà l’ucraina Marta Kostyuk.

Intanto Jannik Sinner aveva già conquistato l’accesso ai quarti di finale nella giornata precedente, imponendosi sul giapponese Shintaro Mochizuki in tre set (6-3, 7-6, 6-3) con una prestazione solida e controllata. Il tennista altoatesino affronterà nel prossimo turno il tedesco Jan-Lennard Struff, alla sua prima volta tra i migliori otto in uno Slam.

Nel resto del torneo continua la corsa di Novak Djokovic, che ha raggiunto i quarti di finale per la nona volta consecutiva a Wimbledon e la diciassettesima in carriera, stabilendo anche un nuovo primato di vittorie nel torneo londinese.

In campo femminile, infine, è arrivata l’eliminazione della numero uno del seeding Aryna Sabalenka, battuta da Naomi Osaka.