Inaugurato il cantiere della ciclovia 'Costa dei Trulli': presente il ministro Salvini
MONOPOLI (BA) - Venti chilometri di percorso ciclopedonale tra mare, masserie, storia e archeologia, interamente finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: si è aperto ufficialmente questo pomeriggio, alla presenza del Ministro Matteo Salvini e dei sindaci di Monopoli e Fasano Angelo Annese e Francesco Zaccaria il cantiere della “Ciclovia Costa dei Trulli”, la ciclopedonale costiera che collegherà Monopoli e Fasano.
Un'opera nata dalla collaborazione tra le due amministrazioni promotrici, esempio di lavoro sinergico per lo sviluppo e la promozione condivisa della Costa dei trulli. L'intervento “è interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 12.533.263,50 euro.
La conclusione dei lavori è fissata per il 13 luglio 2027.