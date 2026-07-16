Inaugurato il cantiere della ciclovia 'Costa dei Trulli': presente il ministro Salvini

- Venti chilometri di percorso ciclopedonale tra mare, masserie, storia e archeologia, interamente finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: si è aperto ufficialmente questo pomeriggio, alla presenza del Ministro Matteo Salvini e dei sindaci di Monopoli e Fasano Angelo Annese e Francesco Zaccaria il cantiere della “Ciclovia Costa dei Trulli”, la ciclopedonale costiera che collegherà Monopoli e Fasano.