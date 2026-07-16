Grottaglie, il film 'Mio cognato' venerdì 17 luglio per la rassegna cinematografica 'Cinema al Castello'



GROTTAGLIE (TA) - Sarà “Mio cognato”, film diretto da Alessandro Piva, con protagonisti Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio, il secondo film in programma nella rassegna cinematografica all’aperto “Cinema al Castello”, promossa e organizzata dal Comune di Grottaglie – assessorato alla Cultura e al Turismo, in collaborazione con Apulia Film Commission e con Infopoint-CoopCulture. - Sarà “Mio cognato”, film diretto da Alessandro Piva, con protagonisti Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio, il secondo film in programma nella rassegna cinematografica all’aperto “Cinema al Castello”, promossa e organizzata dal Comune di Grottaglie – assessorato alla Cultura e al Turismo, in collaborazione con Apulia Film Commission e con Infopoint-CoopCulture.





L’appuntamento è venerdì 17 luglio, alle ore 20.30, nel Giardino Mediterraneo del Castello episcopio di Grottaglie (Largo Immacolata, Grottaglie), un luogo ricco di fascino e storia. La rassegna - inaugurata sabato scorso con il film “La terra” di Sergio Rubini – ha riscosso nella prima serata un grande successo di pubblico, per interesse, gradimento e partecipazione e si compone di cinque appuntamenti - quattro film e un docufilm - che si svolgeranno, tra luglio e agosto, nel giardino del Castello, in una scenografia naturale sotto le stelle. L’ingresso per assistere alle proiezioni è libero e gratuito, con posti a sedere e senza prenotazione.





“Mio cognato”, film di Alessandro Piva (2003, 1h30m) con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio (17 luglio 2026, ore 20.30, Giardino Mediterraneo, Castello episcopio), racconta il viaggio rocambolesco di Toni e Vito tra le periferie di città e le campagne pugliesi. Durante una festa di battesimo, l’insopportabile Toni si vede costretto, per dovere familiare, ad accompagnare il timido e garbato cognato Vito nella ricerca di un'auto rubata. La pellicola mostra il contrasto tra due mondi opposti: Vito, impiegato pignolo, che rappresenta la borghesia onesta ma ingenua, e Toni, uomo scaltro e perfetto conoscitore del sottobosco della città e dei suoi ambienti più nascosti. È un viaggio tutto in una notte in cui due cognati, originariamente diversi, arriveranno a comprendersi e a rispettarsi profondamente. La scena è quella di Bari e del suo hinterland, con la sua bellezza più intima, ma potrebbe richiamare una qualsiasi grande città del Sud Italia; una storia nuova e avvincente e una dedica, forse, del regista, al celebre “Il Sorpasso” di Dino Risi e al duo Vittorio Gassman – Jean Louis Trintignant.





Dichiara l’assessore alla Cultura e al Turismo Raffaella Capriglia: “Un’occasione preziosa per vivere i nostri spazi pubblici come luoghi di incontro, condivisione e crescita culturale. Attraverso una selezione di film che raccontano la Puglia, i paesaggi, le tradizioni, le storie e il talento dei registi e degli attori pugliesi, vogliamo valorizzare l’identità del nostro territorio e valorizzare una produzione cinematografica che negli ultimi anni ha saputo affermarsi con autorevolezza nel panorama nazionale e internazionale. Allo stesso tempo, questi film superano i confini geografici, affrontando temi universali come la famiglia, la memoria, l’inclusione, il coraggio, la speranza e il senso di comunità. È proprio questa capacità di partire dalle radici per raccontare emozioni e valori condivisi a rendere il cinema uno straordinario strumento di dialogo e di riflessione. Vogliamo creare occasioni di partecipazione e rendere l’estate un tempo di qualità, in cui cittadini e visitatori possano riscoprire il piacere dello stare insieme sotto le stelle, lasciandosi emozionare da storie che parlano della nostra terra ma che appartengono a ciascuno di noi. Invitiamo tutti a partecipare a questa rassegna, certi che il cinema saprà unire bellezza, identità e condivisione, contribuendo a promuovere il nostro territorio non solo come meta turistica, ma come luogo ricco di cultura, creatività e umanità. La tappa Grottaglie, infine, potrà essere occasione per visitare il Museo della Ceramica e la mostra del XXXIII Concorso internazionale di Ceramica contemporanea, nelle sale dello stesso Castello, oppure passeggiare nel vicino Quartiere delle ceramiche e nel nostro centro storico, conoscendo le nostre produzioni, l’artigianato artistico della ceramica di Grottaglie e l’offerta culturale e enogastronomica del territorio”.





La rassegna cinematografica “Cinema al Castello” è promossa e organizzata dal Comune di Grottaglie - Assessorato Cultura e Turismo, in collaborazione con Apulia Film Commission e con CoopCulture - Infopoint Castello episcopio. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel Giardino Mediterraneo del Castello episcopio di Grottaglie (TA), alle ore 20,30, Largo Immacolata, Grottaglie (Taranto).





Il programma:





11 luglio 2026, ore 20,30, Giardino Mediterraneo, Castello episcopio

“La terra”, film di Sergio Rubini (2006, 1h52m) con Fabrizio Bentivoglio, Emilio Solfrizzi, Claudia Gerini, Paolo Briguglia e Massimo Venturiello





17 luglio 2026, ore 20,30, Giardino Mediterraneo, Castello episcopio

“Mio cognato”, film di Alessandro Piva (2003, 1h30m) con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio





1 agosto 2026, ore 20,30, Giardino Mediterraneo, Castello episcopio

“Henry”, film di Alessandro Piva (2010, 1h26m) con Michele Riondino, Carolina Crescentini, Paolo Sassanelli, Dino Abbrescia





7 agosto 2026, ore 20,30, Giardino Mediterraneo, Castello episcopio

“Il paese delle spose infelici”, film di Pippo Mezzapesa (2011, 1h22m) con Nicolas Orzella, Luca Schipani e Aylin Prandi





28 agosto 2026, ore 20,30, Giardino Mediterraneo, Castello episcopio

“Fratelli di culla”, docufilm (2025, 62m): un viaggio nella memoria dei brefotrofi italiani sull’identità, la ricerca delle proprie radici, l’abbandono e la salvezza, attraverso testimonianze dirette, filmati d’archivio e foto