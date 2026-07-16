Gisela João, la voce del Portogallo al Concertone de La Notte della Taranta

Gisela Joao (Foto Manuel Abelho)

La cantante si aggiunge al cast del Concertone 2026, in programma il 22 agosto a Melpignano





MELPIGNANO (LE) - Gisela João sarà ospite della ventinovesima edizione de La Notte della Taranta, in programma sabato 22 agosto sul piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani di Melpignano, in provincia di Lecce. La cantante portoghese salirà sul palcoscenico del Concertone, quest’anno diretto dal Maestro Concertatore Ermal Meta con le coreografie di Fredy Franzutti.





Dalle casas de fado ai grandi palcoscenici internazionali, Gisela João ha costruito un percorso artistico personale e rigoroso, segnato da originalità, intensità interpretativa e da un rapporto diretto con il pubblico. Oggi è una delle voci più autorevoli della musica portoghese contemporanea, grazie a un percorso artistico che ha messo in relazione il fado e la canzone portoghese con i linguaggi musicali del presente.





Il fado, dichiarato Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO nel 2011, condivide con la pizzica la stessa urgenza espressiva: un linguaggio che nasce dal vissuto popolare e trova nella voce il proprio strumento di racconto e memoria collettiva. L'arrivo di Gisela João al Concertone rende manifesto questo dialogo tra due tradizioni che, pur distanti geograficamente, condividono la stessa forza narrativa, sviluppata però in direzioni opposte: il fado la trattiene, la scava, la consuma in un raccoglimento intimo; la pizzica la esplode, la converte in gesto collettivo, in una liberazione che vive di corpo e comunità.





Con Gisela João si arricchisce il cast del Concertone 2026, che vedrà salire - tra gli altri - sul palcoscenico Alessandra Amoroso, Maria Mazzotta e il salentino Welo.





Nel 2025 Gisela João ha pubblicato Inquieta, album che rilegge opere fondamentali di José Afonso, José Mário Branco, Sérgio Godinho – attraverso Capicua – e Lopes-Graça. Nuovi arrangiamenti conducono queste canzoni all’interno di un linguaggio musicale contemporaneo, dando forma a un progetto dedicato ai temi della libertà e della memoria politica. Tra i brani figurano Vejam Bem, A Morte Saiu à Rua ed E Depois do Adeus.





La sua discografia comprende l’album d’esordio Gisela João, pubblicato nel 2013, Nua del 2016, AuRora del 2021, prodotto con Michael League degli Snarky Puppy, oltre a due album dal vivo usciti nel 2015. Le collaborazioni sviluppate nel corso degli anni testimoniano l’ampiezza della sua ricerca musicale: dall’acustica all’elettronica, dalla canzone d’autore alla scena alternativa. Ha lavorato, tra gli altri, con Capicua, Xinobi, Stereossauro e Calexico, con i quali ha inciso Tanta Tristeza, e ha interpretato Louca per COLORS.





Dopo l’uscita di Inquieta, Gisela João ha ampliato ulteriormente la propria presenza in Europa con un tour tra il 2025 e il 2026 che ha toccato Belgio, Lussemburgo, Parigi, Eindhoven, L’Aia e Londra. Nel calendario del 2026 figurano anche il Primavera Sound di Barcellona e di Porto e il Druga Godba Festival di Lubiana. Tra aprile 2024 e ottobre 2025 ha tenuto oltre settanta concerti, molti dei quali esauriti in Portogallo e all’estero.





Sul palcoscenico, Gisela João conquista il pubblico con interpretazioni intense e immediate, capaci di parlare tanto agli appassionati della canzone portoghese quanto a chi la scopre per la prima volta. Una forza comunicativa che l’ha affermata tra le artiste più riconosciute e rispettate del panorama musicale portoghese, ben oltre i confini linguistici e di genere musicale.