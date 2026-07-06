Incidente nella notte nel Leccese: muore un 22enne a Taviano
LECCE - Ancora sangue sulle strade della provincia di Lecce. Un incidente stradale avvenuto poco dopo le 4:30 sulla strada provinciale SP330 Taviano–Mancaversa è costato la vita a un giovane di 22 anni, Alessio Rizzo, originario di Taviano.
La dinamica dell’incidente
Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava percorrendo la SP330 in direzione Taviano a bordo di uno scooter Kymco quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Il veicolo è finito contro un palo a bordo strada e il giovane è stato sbalzato sull’asfalto.
A dare l’allarme sarebbe stato un residente della zona, che ha sentito il forte rumore dell’impatto e ha richiesto i soccorsi.
I soccorsi e il decesso
Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante gli interventi, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e per il 22enne non c’è stato nulla da fare.
Indagini in corso
I rilievi sono affidati ai Carabinieri della stazione di Taviano e della Compagnia di Casarano, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali fattori esterni.
Il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari per la celebrazione dei funerali.