Inseguimento sulla SS16 a Bari: auto si schianta contro un pino, tre fuggitivi in fuga
BARI - Notte movimentata lungo la statale Strada Statale 16 Adriatica a Bari, dove un inseguimento della polizia si è concluso con un violento incidente stradale.
L’auto, partita dalla zona di Bari San Paolo e inseguita dalle forze dell’ordine, ha terminato la corsa schiantandosi contro un grosso pino in prossimità dell’uscita di Japigia.
La fuga dopo lo schianto
Dopo l’impatto, i tre occupanti del veicolo sono riusciti a uscire autonomamente dall’auto e si sono dati alla fuga a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce.
Secondo le prime ipotesi investigative, almeno uno dei fuggitivi potrebbe aver riportato ferite nello schianto.
Rilievi e indagini
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la Polizia Scientifica, che ha effettuato i rilievi tecnici e repertato tracce e impronte utili alle indagini.
Sono in corso accertamenti per identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dell’inseguimento e dell’incidente.