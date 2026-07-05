Incidente sul lavoro nel Potentino, muore operaio di Apricena: aveva 53 anni

POTENZA - Non ce l’ha fatta Roberto Frezza, il 53enne di Apricena rimasto gravemente ferito giovedì scorso durante un incidente sul lavoro avvenuto a San Fele.

L’uomo è deceduto all’ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato ricoverato in condizioni critiche dopo essere stato soccorso.

Secondo una prima ricostruzione, il 53enne era impegnato in alcuni interventi di riqualificazione di un’area quando si è verificato l’incidente. Frezza si trovava alla guida di un trattore e, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, ma nelle ultime ore il quadro clinico si è aggravato fino al decesso.

Sulla vicenda la Procura di Potenza ha aperto un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.