Noicattaro, diffida contro le delibere sui loculi: fronte trasversale per la tutela del cimitero

NOICATTARO - A Noicattaro si accende il confronto sulla gestione del cimitero comunale. È stata infatti depositata una diffida formale con contestuale richiesta di revoca in autotutela delle deliberazioni di Giunta n. 66 dell’11 maggio 2026 e n. 80 del 3 giugno 2026, relative alla “rinuncia volontaria alla concessione dei loculi”.

L’iniziativa nasce dal Comitato Cittadino per la Tutela del Cimitero di Noicattaro, che ha raccolto l’adesione di numerosi residenti e il sostegno di alcuni consiglieri comunali: Massimiliano Antenore, Giuseppe Ciavarella e Maria Grazia Tritto. Un fronte definito “trasversale”, che unisce esponenti politici di diverse sensibilità con l’obiettivo dichiarato di tutelare i diritti delle famiglie e la memoria dei defunti.

Le richieste di revoca

La diffida, redatta con il supporto degli avvocati Vito Lacoppola e Fabio Diserio, chiede all’amministrazione comunale di riesaminare e annullare in autotutela i provvedimenti contestati.

Secondo i promotori, le delibere inciderebbero su concessioni considerate storicamente consolidate e meriterebbero un approfondimento anche alla luce del percorso avviato dall’ente per l’ampliamento del cimitero attraverso lo strumento del project financing.

Le posizioni

“Quando sono in gioco la memoria dei nostri cari non esistono appartenenze politiche”, ha dichiarato il consigliere comunale Antenore, sottolineando la necessità di un intervento di responsabilità istituzionale e di un ripensamento dei provvedimenti adottati.

Gli avvocati coinvolti evidenziano possibili profili critici delle delibere e invitano l’amministrazione a procedere a una revisione complessiva della vicenda, anche per evitare un eventuale contenzioso davanti al giudice amministrativo.

Un confronto ancora aperto

Il Comitato ribadisce che l’obiettivo dell’iniziativa è ottenere una soluzione attraverso il dialogo istituzionale e gli strumenti previsti dall’ordinamento, nel segno della tutela della memoria collettiva e dei diritti delle famiglie interessate.