InTango Festivalito 2026, “Storie di donne, uomini e passioni”: tre serate tra tango, cultura e tradizione a Sammichele di Bari

Sarà il Castello Caracciolo di Sammichele di Bari a fare da cornice all’edizione 2026 di InTango Festivalito, che quest’anno propone un nuovo appuntamento dedicato alla dimensione culturale e sociale del Tango Argentino. Il 29, 30 e 31 luglio, alle ore 19, andrà in scena “Storie di donne, uomini e passioni”, un percorso articolato in tre incontri pensati per raccontare il tango attraverso la storia, la letteratura e le vicende umane che ne hanno alimentato il mito.

A condurre le tre giornate sarà Pablo Helman, autore e divulgatore, che proporrà ogni sera un tema differente. Il programma sarà arricchito dalle letture sceniche affidate a Pamela Lorenzi, in un format che intreccia narrazione, interpretazione e approfondimento culturale, offrendo al pubblico un punto di vista originale su una delle espressioni artistiche più affascinanti e riconoscibili della cultura argentina.

L’introduzione degli incontri sarà curata da Barbara Savonuzzi, rappresentante di FaiTango, la Federazione Nazionale impegnata nella promozione e nella diffusione della cultura tanguera. Ciascun appuntamento avrà una durata massima di un’ora, lasciando poi spazio alla scoperta del patrimonio storico e gastronomico di Sammichele di Bari.

Al termine delle attività sarà infatti possibile visitare il Castello Caracciolo, sede del Museo della Civiltà Contadina, e passeggiare nel centro storico di Sammichele di Bari, inserito tra i Borghi più belli d’Italia. Un’occasione per accompagnare all'esperienza culturale del Festivalito la conoscenza delle tradizioni locali, con la possibilità di sostare nei tradizionali fornelli e degustare la rinomata zampina, insieme alle altre specialità della gastronomia del territorio.

La programmazione proseguirà ogni sera alle 21 con la Milonga in piazza Vittorio Veneto, dove i milongueros potranno incontrarsi e condividere la passione per il ballo. All’interno della serata, alle 22, è previsto inoltre uno spettacolo dedicato al Folklore Argentino, per ampliare il viaggio nella cultura e nelle tradizioni del Paese sudamericano.

Ricco il parterre degli ospiti dell'edizione 2026. Tra i protagonisti figurano Yatma Diallo, Maestro e DJ di Tango Argentino; Pablo Helman e Pamela Lorenzi; la poetessa Nicolaia Valenzano; i ballerini di folklore argentino Ricardo Cabrera e Giorgia Milano; e i DJ doña Tiziana e Graziano Sportelli.

Con questa nuova edizione, InTango Festivalito conferma la propria vocazione a promuovere il Tango non soltanto come disciplina di ballo, ma come autentica espressione artistica e culturale, capace di unire memoria, letteratura, musica, spettacolo e socialità. Un progetto che, attraverso il linguaggio universale del tango, valorizza al tempo stesso il patrimonio storico, culturale e gastronomico di Sammichele di Bari, trasformando il borgo in un punto d'incontro tra la tradizione argentina e quella pugliese.