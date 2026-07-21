Gran finale a Palazzo Beltrani: “Teatro a Corte” chiude con il travolgente fascino del “Gran Varietà”

Cresce l’attesa a Palazzo delle Arti Beltrani di Trani per il gran finale di uno degli appuntamenti più amati e seguiti dal pubblico. Sabato 25 luglio 2026, con apertura delle porte alle 20.30 e inizio dello spettacolo alle 21, andrà in scena l’atto conclusivo della quinta edizione di “Teatro a Corte - Premio nazionale Giovanni Macchia”.

La storica rassegna teatrale arriva così al suo quarto e ultimo appuntamento all’interno della programmazione della X Stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, confermando il successo di pubblico e critica registrato durante l’intera programmazione estiva.

Come da tradizione, la rassegna è prodotta da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con la Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie-Trani, con il patrocinio gratuito di Unione Italiana Libero Teatro.

A chiudere il cartellone sarà proprio la Compagnia dei Teatranti di Bisceglie-Trani, protagonista dello spettacolo “Gran Varietà”, unico appuntamento fuori concorso della rassegna. Una vera e propria festa del teatro che culminerà con l’attesa cerimonia ufficiale di premiazione, durante la quale sarà assegnato il Premio nazionale Giovanni Macchia allo spettacolo giudicato migliore dal pubblico tra quelli in gara nelle scorse settimane.

Il riconoscimento è dedicato a Giovanni Macchia (Trani, 1912 - Roma, 2001), insigne studioso, scrittore e tra i più importanti critici italiani del Novecento. Nato a Trani nel 1912, si trasferì con la famiglia a Roma nel 1923. Figura di spicco della critica letteraria italiana, Macchia dedicò la sua vita allo studio della letteratura e del teatro.

Al grande critico e letterato il direttore artistico della stagione di Palazzo Beltrani, Niki Battaglia, ha voluto dedicare il premio nazionale, legandolo al cartellone teatrale di Corte “Davide Santorsola”, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di uno dei tranesi più illustri della storia della città.

Prima della premiazione, il pubblico potrà assistere a “Gran Varietà”, uno spettacolo pensato per regalare una chiusura memorabile alla rassegna. Non un semplice spettacolo di arte varia, ma un viaggio travolgente e nostalgico nel mondo del teatro, della televisione e del cinema musico-comico-brillante.

Il programma sarà un vero e proprio pot-pourri di generi e atmosfere, con canzoni tratte dai più celebri musical e dalle commedie musicali internazionali, sketch esilaranti, parodie, poesie e macchiette d’inizio Novecento. Non mancheranno momenti più intimi ed emozionanti, capaci di toccare le corde più profonde degli spettatori di ogni età.

Un appuntamento poliedrico e intergenerazionale, pensato per unire divertimento, musica, teatro e nostalgia e accompagnare il pubblico verso il gran finale della quinta edizione di “Teatro a Corte”.

La stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è realizzata da Delle Arti ODV ETS con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia, in collaborazione con prestigiosi partner del territorio, tra cui i Conservatori Niccolò Piccinni di Bari e Nino Rota di Monopoli, e con la media partnership di Radio Selene.

I biglietti per lo spettacolo di sabato 25 luglio sono disponibili al costo di 15 euro per la poltronissima numerata (ridotto soci partner 12 euro) e 12 euro per il posto non numerato (ridotto soci partner 10 euro).

I biglietti sono acquistabili anche online sul circuito Vivaticket. È possibile inoltre acquistare i biglietti per i singoli eventi della X Stagione artistica al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, aperto dal martedì alla domenica dalle 16 alle 21, escluso il lunedì, in via Beltrani 51 a Trani.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare anche il numero WhatsApp +39 392 389 2767, attraverso il quale è disponibile il catalogo completo degli spettacoli. La segreteria provvederà successivamente a ricontattare gli interessati per la conferma della prenotazione.

Il programma della stagione 2026 si conferma così un importante appuntamento culturale e un prezioso volano per l’attrattività turistica di Trani, offrendo al pubblico un ricco calendario di eventi e contribuendo a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città.

Per informazioni: Palazzo delle Arti Beltrani, tel. 0883 500044, email info@palazzodelleartibeltrani.it.