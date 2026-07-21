A Mattinata ‘esplode’ “Cromà”: tre giorni di colori, giochi e musica

MATTINATA – Centinaia di bambini, donne e uomini di tutte le età “colorati” dalla testa ai piedi, letteralmente inondati dalle mille tonalità di “Cromà-United Colors of Mattinata”. È tutto pronto per l’evento che, dal 24 al 26 luglio, porterà musica, giochi, sport e colori non solo sulle spiagge dorate di una perla assoluta del Gargano, ma anche in Corso Matino, cuore del centro storico mattinatese. È agli sgoccioli il conto alla rovescia per le tre giornate più colorate dell’anno. Un appuntamento di pura gioia e partecipazione collettive, incentrato sulla felicità della condivisione, sui temi della diversità e della inclusività.. “Cromà” prenderà il via venerdì 24 luglio, alle 10.30, quando inizierà il tour delle spiagge con giochi, eventi, animazione e mille occasioni per divertirsi tuti assieme. Dalle 17.30, in Corso Matino, aprirà i battenti il Villaggio dei Colori: installazioni, giochi e piccole arene per tante diverse attività animeranno il cuore ‘pastello’ del centro storico di Mattinata. Alle ore 21, poi, in via Grilli si scatenerà il live music di “HELhits Band”.. Sabato 25 luglio, nuovo tour delle spiagge dalle 10.30 alle 13; poi dalle 17.30 alle 19.30 l’apertura del Villaggio dei Bambini; alle 19.30 il momento più spettacolare delle tre giornate, con la partenza del “Sunset Color Run”, la corsa-camminata non agonistica che al tramonto avvolgerà i partecipanti in una nuvola di colori. La festa continuerà alle 21:30 in Piazza della Comunità con lo spettacolare Giova VJ Show, un mix travolgente di audio e video.L'ultima giornata replicherà le attività sul litorale e il Villaggio dei Colori pomeridiano. Il gran finale è affidato, a partire dalle ore 22, al Live Music Show "Nei 90 io c'ero", un viaggio nostalgico e ballabile nei migliori ritmi degli anni Novanta.Il calendario degli eventi e tutte le informazioni per partecipare sono online sul sito ufficiale cromattinata.it e sui social. Per partecipare alla “Sunset Color Run” bisogna iscriversi compilando il modulo https://cromattinata.it/iscriviti.“Cromà-United Color of Mattinata” è organizzata da Comune di Mattinata, Arci e Infopoint Turistico Mattinata.