“Le Notti della Contea”, a Conversano torna la rievocazione storica: l’XI edizione dedicata a “La donna e il potere”

TARANTO - Sarà presentata lunedì 27 luglio alle ore 10, nella sala “Michele Campione” del Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia, a Bari, l’XI edizione de, la storica rievocazione in programma a Conversano il

L’iniziativa è promossa dall’APS “SensAzioni del Sud” e dal Gruppo Storico Città di Conversano, con il patrocinio del Ministero della Cultura – Fondo Nazionale Rievocazione Storica, della Regione Puglia, del Comune di Conversano, del CERS e del CIANS. La manifestazione è inoltre riconosciuta tra i Grandi Eventi della Città di Conversano.

Alla conferenza stampa interverranno Ubaldo Pagano, consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio; Giuseppe Lovascio, sindaco di Conversano; Rosa Anna Ramunni, assessore alla Cultura del Comune di Conversano; Manola Gungolo, presidente dell’APS “SensAzioni del Sud”, e Gabriele Corianò, direttore artistico de “Le Notti della Contea”.

Per tre giorni, il borgo antico e piazza Castello si trasformeranno in un grande teatro a cielo aperto, con accampamenti storici, antichi mestieri, scene di vita medievale e barocca, spettacoli ed esibizioni. Il tema centrale dell’edizione 2026 sarà “La donna e il potere”, filo conduttore di spettacoli, narrazioni e approfondimenti dedicati al ruolo delle figure femminili nella corte e nella società del Mezzogiorno baronale, tra autorevolezza, intrighi e resilienza.

Il momento più atteso sarà il 9 agosto, con il tradizionale Corteo Storico Multiepoca, che coinvolgerà oltre 300 rievocatori provenienti da tutta Italia lungo un percorso di più di 3 chilometri.

A guidare il corteo saranno il Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, interpretato dall’attore Claudio Castrogiovanni, noto anche per la serie Vanina – Un vice questore a Catania, e la Contessa Isabella Filomarino, interpretata dall’attrice conversanese Celeste Savino, volto di fiction come Un passo dal cielo e Don Matteo.

Al termine della sfilata, i due protagonisti si affacceranno dalla balconata del Castello Aragonese, dove Giangirolamo II rivolgerà un solenne saluto al popolo, rievocando simbolicamente il potere e il legame con la propria comunità.

Il programma prevede inoltre convegni, approfondimenti culturali, spettacoli, rappresentazioni itineranti e la “Contesa dei Casali”, con iniziative dedicate anche ai bambini. In calendario anche visite guidate, laboratori, attività per famiglie e un’area gastronomica dedicata ai sapori della tradizione.

Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale di Le Notti della Contea.



