Lecce, aggredisce la moglie durante una diretta TikTok: arrestato 57enne

LECCE - Momenti di paura a Lecce, dove una donna è stata aggredita dal marito mentre era in diretta su TikTok davanti a una quarantina di utenti collegati, tra cui anche un’amica d’infanzia.Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo, un 57enne del posto, avrebbe colpito ripetutamente la moglie al volto utilizzando un pesante manufatto in legno raffigurante una testa di elefante e un candelabro in metallo. La diretta sarebbe stata interrotta durante l’aggressione.L’uomo, dopo l’episodio, avrebbe inoltre sfondato la porta dell’abitazione e, armato di una pala, avrebbe minacciato di morte la donna pronunciando la frase: «Io ti seppellisco». Secondo gli investigatori, avrebbe anche ostacolato l’intervento dei sanitari del 118, impedendo loro di raggiungere la vittima per prestarle soccorso.Sul posto sono intervenute due pattuglie della Squadra Volanti della polizia, che hanno bloccato e arrestato il 57enne.Dagli accertamenti sarebbero emersi precedenti specifici per episodi di violenza domestica, che secondo gli investigatori si sarebbero verificati con frequenza nel tempo.La donna ha riportato un trauma al mento e diversi ematomi agli arti superiori. Dopo essere stata medicata sul posto, ha rifiutato il trasporto in ospedale.