Lega, Vito Etna eletto all’unanimità segretario provinciale di Bari

BARI – Grande partecipazione al Congresso Provinciale della Lega che si è svolto a Bari e che ha portato all’elezione all’unanimità di Vito Etna come nuovo Segretario Provinciale del partito.

L’appuntamento ha riunito militanti, amministratori, dirigenti e sostenitori, in un clima definito di forte partecipazione e condivisione. L’obiettivo indicato dalla nuova guida provinciale è quello di rafforzare la presenza della Lega sul territorio barese, puntando su una struttura sempre più radicata e vicina alle esigenze dei cittadini.

Il sostegno di Marti e Romito

Il Commissario Regionale della Lega, senatore Roberto Marti, ha espresso soddisfazione per il risultato del congresso, sottolineando il valore dell’elezione unanime.

“L’elezione all’unanimità di Vito Etna rappresenta un importante segnale di unità – ha dichiarato Marti –. Vito è una grande persona che conosce bene la realtà territoriale e saprà guidare il partito con equilibrio, competenza e spirito di servizio, valorizzando il lavoro di militanti e amministratori”.

Anche il consigliere regionale della Lega Fabio Romito ha commentato positivamente la nomina, definendola il riconoscimento di un percorso costruito sul territorio.

“L’elezione di Vito Etna rappresenta il naturale riconoscimento di un percorso costruito sul territorio da un amministratore locale serio, competente e vicino ai cittadini – ha affermato Romito –. È la dimostrazione concreta che la Lega continua a credere negli amministratori capaci e preparati”.

Le parole del nuovo segretario provinciale

Visibilmente emozionato, Vito Etna ha ringraziato gli iscritti e i vertici del partito per la fiducia ricevuta.

“Desidero ringraziare il Commissario Regionale della Lega, senatore Roberto Marti, per la fiducia che mi ha accordato con la nomina a Commissario Provinciale, e tutti i tesserati della provincia di Bari che oggi, con il loro voto, mi hanno eletto Segretario Provinciale”, ha dichiarato Etna.

Il neo segretario ha poi rivolto un ringraziamento al nuovo direttivo provinciale, ai dirigenti, ai militanti e agli amministratori, sottolineando la volontà di lavorare in squadra per rafforzare il movimento sul territorio.

“Da oggi inizia un nuovo percorso che affronteremo insieme con entusiasmo, impegno e concretezza”, ha aggiunto.

Il nuovo direttivo provinciale

Nel corso del congresso è stato eletto anche il nuovo Direttivo Provinciale della Lega, composto da:

Marco Volpe

Sandro Facendola

Giuseppe Junior Petrera

Daniela Castellano

Michele Rotunno

Mario Matteo Malcangi

Sandro Pellegrino

Luciana Barbetta

Rocco Della Guardia

Angelo Lapolla

Mario Pilloli

Daniele Bretone

Domenico Tamborra





Il Congresso Provinciale ha rappresentato per la Lega un momento di rilancio dell’attività politica nella provincia di Bari, con l’obiettivo dichiarato di consolidare il radicamento territoriale e rafforzare il rapporto con cittadini, amministratori e realtà locali.