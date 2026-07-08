Loseto, al via il nuovo marciapiede in via Crispi: sopralluogo dell’assessore Scaramuzzi

– È in corso la realizzazione del nuovo marciapiede in via Crispi, a Loseto, un intervento atteso dai residenti che consentirà di collegare la parte storica del quartiere con l’attraversamento pedonale di Loseto nuova.

Questa mattina l’assessore comunale alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, accompagnato dalla presidente del Municipio IV Maria Chiara Addabbo, dai tecnici comunali e dai responsabili dell’impresa incaricata dei lavori, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere per verificare lo stato di avanzamento dell’intervento.

L’opera interessa un tratto di strada molto frequentato dai cittadini, in particolare da quanti raggiungono il capolinea Amtab presente nello slargo di via Crispi e la fermata della metropolitana Bari-Bitritto.

Il nuovo percorso pedonale avrà una lunghezza di circa 200 metri e una profondità di 1,50 metri. I lavori procedono a ritmo serrato con l’obiettivo di completare le lavorazioni nei prossimi giorni.

“Di fatto questa piccola opera rappresenta una risposta concreta per i tanti residenti di Loseto che da sempre percorrono quel tratto di strada in condizioni di insicurezza – ha dichiarato Scaramuzzi -. Dopo molti anni di attesa, finalmente portiamo a termine un percorso pedonale sicuro che possa tutelare tutti coloro che usufruiscono di quel tratto stradale”.

L’assessore ha spiegato che l’intervento rientra in un programma più ampio di riqualificazione della viabilità pedonale nel Municipio IV: “Dopo la realizzazione di altri tratti di marciapiedi a Carbonara e Ceglie del Campo, completiamo anche questa infrastruttura a Loseto, per proseguire con interventi analoghi sull’intero territorio municipale secondo l’elenco delle strade inserite nel contratto attuativo dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi”.

Soddisfazione anche da parte della presidente del Municipio IV, Maria Chiara Addabbo: “Il Consiglio e la commissione di riferimento stanno seguendo dal principio la realizzazione di questo intervento particolarmente sentito dai residenti. Nei prossimi giorni effettueremo un nuovo sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori e le condizioni generali di questa zona di Loseto”.

Addabbo ha inoltre ringraziato l’assessore Scaramuzzi “per l’attenzione rivolta al territorio e alle esigenze dei cittadini, che da tempo aspettavano questo marciapiede”.