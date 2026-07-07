Maria Mazzotta ritorna sul palcoscenico del Concertone de La Notte della Taranta

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BARI - Una delle voci più autorevoli della world music europea tra gli ospiti del 22 agosto a Melpignano. Si arricchisce il cast della 29esima edizione del Concertone de La Notte della Taranta, in programma sabato 22 agosto 2026 sul piazzale dell'ex Convento degli Agostiniani di Melpignano. Maria Mazzotta ritorna sul palco del Concertone sotto la direzione del Maestro Concertatore Ermal Meta.«Il palcoscenico del Concertone de La Notte della Taranta non è un palco comune. È un'esperienza unica, che lascia il segno» dichiara Maria Mazzotta. «L’energia del pubblico ti lascia senza fiato, l’amore e la passione dei musicisti dell’orchestra sono una carezza al cuore, una boccata d’aria fresca. Dopo oltre 10 anni ritorno al Concertone di Melpignano e condividere tutto questo con artisti eccezionali mi onora e mi emoziona. Sono certa che il maestro concertatore Ermal Meta farà un lavoro straordinario, sarà una serata indimenticabile».L’interpretazione profonda e penetrante di Maria Mazzotta si inserisce naturalmente nel percorso dell’edizione 2026 di uno dei più grandi festival di musica popolare in Europa, quest’anno dedicata al Mediterraneo come spazio di incontro e di dialogo tra culture. Un mare attraversato da musiche, voci e linguaggi che, nel confronto e nello scambio, continuano a rinnovarsi. Maria Mazzotta, tra le voci più autorevoli della world music europea, nella sua ventennale carriera ha contribuito a dare voce al patrimonio culturale immateriale del Salento in contesti internazionali attraverso un percorso di ricerca che mette in relazione le pratiche musicali del Mediterraneo con nuove forme espressive.Dal debutto solista con Amoreamaro, nel 2020, Maria Mazzotta ha consolidato il percorso internazionale con oltre 300 concerti in più di 30 paesi tra Europa, Stati Uniti, Canada, Asia e America Latina. La sua voce ha raggiunto alcuni dei più importanti festival e teatri dedicati alla world music, dal globalFEST di New York al Théâtre de la Ville di Parigi, dal WOMEX di Porto al Müpa di Budapest, fino a La Cité de la Musique di Marsiglia, l'ORF Kulturhaus di Vienna, l'OFFest di Skopje, il Festival de Música del Mundo di Bogotá e il Festival de Música Sacra di Quito.L’edizione 2026 de La Notte della Taranta si conclude il 22 agosto a Melpignano con il Concertone. Già annunciati ufficialmente come ospiti Alessandra Amoroso e il salentino Welo. Il Festival Itinerante parte da Corigliano d’Otranto il 30 luglio e quest’anno attraversa il Salento in venti tappe. Dalla Grecìa Salentina a Lecce, dalla costa al Capo di Leuca, le piazze diventano luoghi d’incontro ospitando concerti gratuiti pensati come grandi feste popolari. Il viaggio musicale del Festival segue le rotte del Mediterraneo, accogliendo artisti provenienti dall’Aspromonte, dalla Sicilia, dalla Sardegna, dall’Albania e dal Marocco.