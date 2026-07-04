Mesagne, incidente mortale: muore un’anziana di 83 anni
MESAGNE – Tragico incidente stradale alle porte della città, dove lo scontro tra due auto ha provocato la morte di una donna di 83 anni e il ferimento di altre due persone.
L’impatto ha coinvolto una Fiat Punto e una Fiat Grande Punto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasferito i feriti all’ospedale Perrino di Brindisi.
La donna più anziana, che era alla guida del veicolo su cui viaggiava anche la nipote di 50 anni, è deceduta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.
La nipote e il conducente dell’altra auto sono rimasti feriti e risultano ricoverati. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.