Mesagne, incidente mortale: muore un’anziana di 83 anni

MESAGNE – Tragico incidente stradale alle porte della città, dove lo scontro tra due auto ha provocato la morte di una donna die il ferimento di altre due persone.

L’impatto ha coinvolto una Fiat Punto e una Fiat Grande Punto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasferito i feriti all’ospedale Perrino di Brindisi.

La donna più anziana, che era alla guida del veicolo su cui viaggiava anche la nipote di 50 anni, è deceduta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

La nipote e il conducente dell’altra auto sono rimasti feriti e risultano ricoverati. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.