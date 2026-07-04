Aldo Montano ricoverato per shock anafilattico: “Ancora una volta con la vita appesa a un filo”

ROMA - Ricovero d’urgenza per, ex campione di scherma, colpito da unodurante una cena in un ristorante di Roma. A raccontarlo è stato lo stesso atleta con un post pubblicato su Instagram, accompagnato da una foto dal letto d’ospedale con la maschera d’ossigeno.

“Ancora una corsa in ospedale. Ancora adrenalina, paura, farmaci. Ancora una volta con la vita appesa a un filo”, ha scritto Montano, tornando a parlare della grave allergia alla caseina di cui soffre.

L’ex schermitore ha spiegato di essere allergico alla caseina, principale proteina del latte, sottolineando la serietà della sua condizione. Nel suo messaggio ha raccontato di aver avvertito in anticipo il personale del ristorante, ma l’episodio si sarebbe comunque verificato durante la cena.

Montano ha poi denunciato quella che definisce una persistente sottovalutazione delle allergie alimentari, richiamando l’attenzione sulla necessità di maggiore preparazione e attenzione da parte di chi lavora nella ristorazione. “Quando una persona informa il personale di avere un’allergia, non sta chiedendo un favore: sta consegnando la propria vita nelle mani di chi prepara e serve quel piatto”, ha scritto.

L’ex campione è ora sotto osservazione in ospedale.