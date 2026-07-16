Monopattini elettrici, scatta l’assicurazione obbligatoria. Codacons: “Trasparenza sui costi e informazioni chiare”

ROMA - Da oggi,, entra in vigore l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile deiche circolano sul territorio nazionale.

La nuova disposizione, stabilita da una circolare congiunta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede che da questa data le compagnie assicurative siano tenute a offrire le relative coperture.

Il Codacons accoglie positivamente l’introduzione dell’obbligo, ritenendolo uno strumento utile per garantire maggiori tutele alle persone coinvolte negli incidenti, ma chiede attenzione sui costi e sulla chiarezza delle condizioni contrattuali.

«La sicurezza viene prima di tutto e chi subisce un danno deve poter contare su una tutela effettiva – afferma il segretario nazionale del Codacons Francesco Tanasi –. Allo stesso tempo, i cittadini devono essere messi nelle condizioni di conoscere le nuove regole, confrontare le offerte e capire con chiarezza quale copertura stanno acquistando».

Secondo l’associazione dei consumatori, le compagnie dovranno indicare in modo semplice e trasparente il costo della polizza, i massimali, le eventuali franchigie, le esclusioni e le garanzie accessorie, distinguendo chiaramente tra ciò che è previsto come obbligatorio e le coperture aggiuntive eventualmente proposte.

Il Codacons chiede inoltre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e all’Ivass di monitorare l’andamento dei prezzi e delle condizioni contrattuali, per individuare eventuali rincari ingiustificati o pratiche commerciali scorrette.

L’associazione sottolinea anche la necessità di una campagna informativa capillare: molti utilizzatori del monopattino, impiegato spesso per brevi spostamenti quotidiani, potrebbero non essere ancora consapevoli dell’entrata in vigore dell’obbligo e delle conseguenze della circolazione senza copertura assicurativa.

Il consiglio ai proprietari è quello di confrontare più offerte prima di sottoscrivere una polizza, leggendo con attenzione tutte le condizioni e verificando la presenza di franchigie, limitazioni o esclusioni.

«L’obbligo assicurativo – conclude Tanasi – può rappresentare un passo avanti per una mobilità urbana più sicura, ma deve essere accompagnato da trasparenza, concorrenza e corretta informazione. La tutela delle vittime non può diventare il pretesto per imporre costi sproporzionati o garanzie aggiuntive non richieste».