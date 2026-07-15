Muore in mare a Pane e Pomodoro: addio a Margherita Lovino, pittrice amata nel quartiere Madonnella

BARI - Si è spenta nel luogo che più amava, tra il mare e la spiaggia di Pane e Pomodoro, che aveva accompagnato tutta la sua vita. È morta ieri mattina Margherita Lovino, 79 anni, pittrice conosciuta e stimata nel quartiere Madonnella e tra i frequentatori dello storico litorale cittadino.

La donna si trovava in acqua quando è stata colta da un malore improvviso. La giornata al mare si è trasformata in pochi istanti in una tragedia, sotto gli occhi dei numerosi bagnanti presenti.

I bagnini sono intervenuti immediatamente, riportandola a riva e praticando le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo del personale del 118 e della Polizia Locale. Nonostante i tentativi di soccorso, per la 79enne non c'è stato nulla da fare.

Chi la conosceva la ricorda come una persona profondamente legata a Pane e Pomodoro, un luogo che rappresentava molto più di una semplice spiaggia: era parte della sua quotidianità e della sua storia personale.

Margherita Lovino lascia il ricordo di un'artista e di una presenza familiare per tanti baresi che, come lei, avevano fatto di quel tratto di mare un punto di riferimento della propria vita. Ai familiari e a quanti le hanno voluto bene va il cordoglio della comunità.