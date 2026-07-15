Incidente in monopattino, morto 25enne a Lecce: annullato il concerto della Fondazione Comunità Emmanuel

LECCE - Non ce l’ha fatta, 25 anni, di origine egiziana e residente a, rimasto gravemente ferito sabato scorso in un incidente con il monopattino sulla strada provinciale che collega

Il giovane è deceduto ieri all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove era stato ricoverato in codice rosso dopo l’incidente. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, Gouda avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto. Nell’impatto non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

Soccorso dal personale del 118, era stato trasferito d’urgenza in ospedale, ma le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

Adham Gouda era stato in passato ospite del centro di accoglienza della Fondazione Comunità Emmanuel. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio all’interno della comunità.

In segno di lutto, la Fondazione ha deciso di annullare il concerto dell’Alleluya Band, previsto per questa sera presso il Centro della Comunità “Le Sorgenti”, struttura che si trova proprio lungo la provinciale dove è avvenuto il tragico incidente.