Notte di assalti ai bancomat in Puglia: colpi a Bisceglie e Taranto

BISCEGLIE - Notte movimentata in Puglia, dove due sportelli bancomat sono stati presi di mira da bande di malviventi a Bisceglie e Taranto.

A Bisceglie, nel centro cittadino, un commando ha fatto esplodere il bancomat della filiale del Monte dei Paschi di Siena, presumibilmente utilizzando la tecnica della cosiddetta "marmotta", che prevede l'impiego di esplosivo per forzare la cassaforte dello sportello. L'esplosione ha provocato ingenti danni all'istituto di credito. Non è ancora chiaro se i banditi siano riusciti a impossessarsi del denaro. Durante la fuga, il gruppo, a bordo di un'auto di grossa cilindrata, è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri che ha dato il via a un inseguimento, conclusosi con la perdita delle loro tracce.

Un secondo assalto è avvenuto intorno alle 3.30 a Taranto, nella zona di Lama, ai danni di uno sportello bancomat di Poste Italiane. Anche in questo caso è stata utilizzata un'esplosione, ma il colpo è fallito: il bancomat, come indicato da un cartello presente sul posto, non conteneva denaro e i malviventi sono fuggiti a mani vuote.

L'esplosione ha danneggiato anche i finestrini di un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti Polizia e Vigili del fuoco. Particolare preoccupazione ha suscitato la presenza, nelle immediate vicinanze dell'ufficio postale, di una centralina del gas, che ha reso necessari ulteriori controlli di sicurezza.

Sono in corso le indagini per identificare i responsabili dei due assalti.