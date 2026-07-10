Operazione “Whisper”, blitz della Dia tra Puglia e Basilicata: 23 arresti per traffico internazionale di droga
Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, gli indagati farebbero parte di due distinte associazioni criminali dedite all’importazione e allo spaccio di droga. Gli investigatori ritengono che i gruppi si rifornissero attraverso canali di approvvigionamento con base in Calabria e Albania, utilizzati per introdurre sul territorio ingenti quantitativi di stupefacenti.
Nel corso dell’attività investigativa sono stati sequestrati circa 58 chilogrammi di droga, elemento che avrebbe contribuito a delineare la struttura e le modalità operative delle organizzazioni criminali.
L’inchiesta, denominata “Whisper” – termine inglese che significa “sussurro” – è stata sviluppata dalla Dda di Lecce e condotta dalla Direzione investigativa antimafia nel periodo compreso tra il 2022 e il 2025.
L’operazione è tuttora in corso e ulteriori dettagli saranno illustrati dagli inquirenti nelle prossime ore.