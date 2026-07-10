Operazione “Whisper”, blitz della Dia tra Puglia e Basilicata: 23 arresti per traffico internazionale di droga

BARI - Maxi operazione della Direzione investigativa antimafia dalle prime ore di oggi tra le province di Lecce, Brindisi, Bari e Matera. Su disposizione del Tribunale di Lecce, gli agenti della Dia stanno eseguendo 23 misure cautelari, di cui due agli arresti domiciliari, nei confronti di persone ritenute coinvolte, a vario titolo, in un articolato sistema di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, gli indagati farebbero parte di due distinte associazioni criminali dedite all’importazione e allo spaccio di droga. Gli investigatori ritengono che i gruppi si rifornissero attraverso canali di approvvigionamento con base in Calabria e Albania, utilizzati per introdurre sul territorio ingenti quantitativi di stupefacenti.Nel corso dell’attività investigativa sono stati sequestrati circa 58 chilogrammi di droga, elemento che avrebbe contribuito a delineare la struttura e le modalità operative delle organizzazioni criminali.L’inchiesta, denominata “Whisper” – termine inglese che significa “sussurro” – è stata sviluppata dalla Dda di Lecce e condotta dalla Direzione investigativa antimafia nel periodo compreso tra il 2022 e il 2025.L’operazione è tuttora in corso e ulteriori dettagli saranno illustrati dagli inquirenti nelle prossime ore.