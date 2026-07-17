Polignano, tenta di incendiare la vegetazione del resort Costa Ripagnola: denunciato un nuovo atto vandalico

POLIGNANO A MARE – Un nuovo episodio di vandalismo scuote il Costa Ripagnola Authentic Beach Resort, la struttura sul mare tra Polignano a Mare e Mola di Bari già al centro nei giorni scorsi di altri atti contestati. Secondo quanto denunciato dalla società Serim, che gestisce il resort, un uomo avrebbe tentato di appiccare un incendio alla vegetazione presente nell’area della struttura.L’episodio è stato segnalato alle forze di polizia. Stando alla ricostruzione fornita dalla società, il presunto autore del gesto si sarebbe introdotto abusivamente all’interno del resort e avrebbe lasciato un innesco realizzato con carta imbevuta di benzina con l’obiettivo, secondo la denuncia, di provocare il rogo della vegetazione circostante.Il giovane, descritto come una persona alta circa un metro e novanta, di corporatura regolare, con capelli biondi e un’età apparente tra i 25 e i 30 anni, indossava un costume da bagno blu e scarpe da jogging. Dopo essere stato notato da un dipendente della struttura, sarebbe fuggito riuscendo a far perdere le proprie tracce nonostante il tentativo di inseguimento.La vicenda si inserisce in un clima già segnato da tensioni attorno al resort, finito da tempo al centro di proteste e ricorsi davanti alla giustizia amministrativa legati alla trasformazione dell’area costiera.La società Serim ha condannato l’accaduto e ha affidato alle autorità competenti il compito di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per acquisire elementi utili alle indagini, anche attraverso eventuali testimonianze e immagini di videosorveglianza.