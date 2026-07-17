Al via i laboratori estivi 2026 del Consorzio ATS BR4: si parte lunedì 20 luglio



Tutto pronto per due settimane di attività creative, multisensoriali, uscite in piscina ed escursioni nella natura, per favorire l'inclusione, la crescita e la socializzazione di minori destinatari del servizio di integrazione scolastica, educativa domiciliare e con Bes.





MESAGNE (BR) - Si è tenuta questa mattina, presso la sede del Consorzio ATS BR 4 a Mesagne, la conferenza stampa di presentazione del progetto "Campus 2026 - Laboratori inclusivi d’estate". L'iniziativa, dedicata ai minori in carico al Servizio di Integrazione Scolastica Disabili, al Servizio di Domiciliare Educativa e con Bisogni Educativi Speciali, partirà lunedì 20 luglio per offrire due settimane di socializzazione, crescita e divertimento.





All'incontro con gli operatori dell’informazione hanno preso parte la presidente del Consorzio BR4 Lucrezia Morleo, il referente della Cooperativa "Socioculturale", ente gestore del servizio, avv. Alessandro Nocco, e la coordinatrice del Servizio di Integrazione Scolastica, l'assistente sociale Valentina Capodieci. In continuità con le passate edizioni, il Campus si ripropone con una formula fondata su quattro percorsi tematici gestiti da educatori professionali specializzati.





"Con l'avvio dei Laboratori 2026, confermiamo l’impegno a garantire continuità educativa anche durante il periodo estivo. Il progetto offre una risposta concreta alle famiglie con compiti di cura, che spesso si trovano a gestire in solitudine il tempo libero dei propri figli dopo la fine dell'anno scolastico. Vogliamo che ogni partecipante possa vivere un'esperienza felice di condivisione e crescita in contesti sicuri e stimolanti", ha dichiarato la presidente Morleo, sottolineando l’impegno dei 9 comuni consorziati a garantire il trasporto gratuito dei ragazzi coinvolti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino, che accoglierà le attività in programma nei locali della scuola primaria “Don Milani”. Prezioso, e più volte richiamato, è stato il lavoro delle assistenti dell’Ufficio di Piano del Consorzio e degli uffici dei servizi sociali comunali. "Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con l'Ambito Territoriale BR 4. L'esperienza consolidata negli anni ci ha insegnato quanto sia fondamentale investire nella qualità della progettazione educativa. Per questo 2026 abbiamo messo in campo un'équipe multidisciplinare d'eccellenza, tornando a garantire parametri di assistenza ottimali e strutturando laboratori dinamici che coniugano l'aspetto ludico a solidi obiettivi di sviluppo e consolidamento delle autonomie”, ha spiegato l’avv. Nocco nel suo intervento.





Le attività si svilupperanno attraverso un ricco programma educativo strutturato tra spazi interni ed esterni. Alle attività in aula si affiancherà un calendario di uscite didattiche programmate per favorire l'interazione con l'ambiente e rafforzare le autonomie personali. I ragazzi avranno l'opportunità di partecipare a giornate ricreative in piscina, dedicate alla socializzazione e ai giochi acquatici, e a speciali officine didattiche nella natura, con escursioni e percorsi di scoperta attiva all'aria aperta pensati per stimolare il contatto con la biodiversità del territorio. "I quattro laboratori – pensati per fasce d'età dai 4 ai 17 anni – sono stati costruiti attorno a bisogni specifici e metodologie mirate. Dalla stimolazione multisensoriale del mondo delle api per i più piccoli, fino alla crescita emotiva ispirata alla metafora del 'Buon vento' per gli adolescenti, ogni attività punta a valorizzare le potenzialità di ciascuno. Grazie anche alle uscite in piscina e alle officine didattiche nella natura, il territorio diventa a tutti gli effetti un'aula decentrata di inclusione e meraviglia”, così la dottoressa Capodieci ha descritto le attività in programma. A conclusione del progetto, si terrà una manifestazione finale con la condivisione di manufatti, prodotti e materiali video sull’esperienza vissuta.



