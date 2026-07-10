Puglia, 56 Comuni candidati per le “Spiagge Libere”: Decaro, “Il mare deve essere un diritto per tutti”
Un’ampia partecipazione che conferma l’interesse delle amministrazioni locali verso una misura destinata a riqualificare le spiagge libere e a garantire a cittadini e visitatori un accesso al mare sempre più agevole e qualificato.
Interventi per spiagge più accessibili e inclusive
I progetti presentati dai Comuni pugliesi prevedono una serie di interventi mirati: dalla realizzazione di passerelle e percorsi per facilitare l’accesso alla battigia, alle torrette di avvistamento e strutture per il salvataggio, fino a servizi igienici, docce, spogliatoi, aree sportive e spazi dedicati ai bambini.
Sono previsti inoltre interventi per l’ombreggiamento delle aree pubbliche e azioni di riqualificazione ambientale delle zone costiere.
Tra i progetti già avviati alla fase istruttoria figurano, a titolo esemplificativo, quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno previsto l’installazione di passerelle per consentire a tutti un accesso più agevole al mare.
Squinzano ha candidato un intervento che comprende passerelle, spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha previsto percorsi accessibili, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici dedicati alle persone con disabilità.
A Chieuti sono previsti interventi con torrette e passerelle, mentre Andrano realizzerà servizi igienici e docce. Torricella, invece, punta sulla piantumazione di tamerici lungo il lungomare per creare nuove zone d’ombra.
Decaro: “Il mare per i pugliesi è un diritto naturale”
Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa:
“La Puglia nei prossimi mesi avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. La spiaggia pubblica per i cittadini non deve essere più un ripiego ma una scelta perché nei prossimi anni vogliamo lavorare insieme ai Comuni per offrire a tutti i pugliesi la possibilità di accedere al mare attraverso spiagge o tratti di costa attrezzati con servizi, presidi di salvamento e inclusione, ma totalmente liberi e gratuiti”.
Decaro ha evidenziato come il mare rappresenti un elemento identitario della regione:
“Il mare per i pugliesi è un diritto naturale. Siamo la prima regione dell’Italia peninsulare per chilometri di costa. Questo significa che il mare è nel DNA della Puglia e dei pugliesi e noi dobbiamo lavorare affinché questa immensa risorsa naturale sia sempre più accessibile, sicura e all’altezza di quello che i pugliesi meritano”.
Il presidente regionale ha inoltre annunciato una programmazione più ampia per i prossimi anni:
“Da qui a tre anni, al termine di questo percorso, tutti i Comuni pugliesi avranno spiagge libere, accessibili e attrezzate”.
Un percorso triennale per coinvolgere tutti i Comuni costieri
La misura “Spiagge Libere” ha una prospettiva triennale. La Regione Puglia sta già lavorando per anticipare la programmazione dei prossimi interventi e consentire alle amministrazioni locali di organizzare con maggiore efficacia le proprie proposte.
Il nuovo Avviso dovrebbe essere pubblicato nei primi mesi del 2027, indicativamente tra febbraio e marzo, così da garantire ai Comuni tempi più adeguati per elaborare i progetti, presentare le candidature e procedere alla realizzazione delle opere.
L’obiettivo dichiarato è coinvolgere progressivamente tutti i territori costieri pugliesi: rendere il mare una risorsa davvero pubblica, accessibile e democratica in ogni parte della regione.