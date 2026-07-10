BRT Bari, al via nuovi lavori in via Andrea da Bari e interventi notturni su viale della Repubblica

BARI - roseguono a Bari i lavori per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit, il nuovo servizio di trasporto pubblico ad alta frequenza destinato a migliorare i collegamenti tra il centro cittadino e i diversi quartieri della città.Da martedì 14 luglio entreranno in vigore modifiche temporanee alla circolazione in via Andrea da Bari, mentre continueranno nelle ore notturne gli interventi già avviati su viale della Repubblica.Via Andrea da Bari: stop al transito tra via Piccinni e via Abate GimmaGli interventi interesseranno il tratto compreso tra via Niccolò Piccinni e via Abate Gimma, in continuità con le lavorazioni già realizzate nell’isolato precedente.Il tratto stradale sarà interessato dal passaggio delle linee blu e rossa del BRT: la prima collegherà piazza Aldo Moro con il capolinea di via di Maratona, mentre la seconda unirà piazza Aldo Moro al capolinea di via Aquilino.Per consentire l’esecuzione dei lavori, da martedì 14 a venerdì 31 luglio sarà istituito il divieto di transito in via Andrea da Bari nel tratto compreso tra via Niccolò Piccinni e via Abate Gimma.In deroga al divieto sarà consentito il passaggio di autobus e taxi, esclusivamente nella direzione di marcia da via Abate Gimma verso via Niccolò Piccinni.Le linee BRT blu e rossaLa linea blu, lunga circa 5,9 chilometri e dotata di 15 fermate, collegherà il centro cittadino con i quartieri nord-occidentali e con l’area della Fiera del Levante.La linea rossa, lunga circa 7 chilometri, collegherà invece il centro con le zone sud-orientali della città, condividendo con la linea verde il tratto finale verso il capolinea di via Aquilino.Viale della Repubblica: lavori solo di notteProseguiranno anche gli interventi su viale della Repubblica, inseriti nel tracciato della linea lilla del BRT, il collegamento previsto tra piazza Aldo Moro e via Luigi Einaudi, destinato a connettere il centro urbano con le aree sud-orientali della città.Da martedì 14 a venerdì 31 luglio, nella sola fascia oraria compresa tra le 23.30 e le 5.30 del giorno successivo, sarà istituito il divieto di transito sulla carreggiata di viale della Repubblica in direzione viale Antonio Meucci.Resterà invece regolarmente percorribile la carreggiata opposta, in direzione largo 2 Giugno.Per i veicoli in avvicinamento alla zona dei lavori sarà inoltre previsto il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.Un cantiere organizzato per ridurre i disagiGli interventi del BRT sono programmati attraverso diverse fasi operative e con l’utilizzo di microcantieri, così da limitare l’impatto sulla viabilità e consentire l’avanzamento progressivo dei lavori lungo i vari tracciati.A regime, il sistema BRT di Bari sarà composto da cinque linee principali – blu, rossa, verde, lilla e blu bis – oltre a una linea di rinforzo attiva nelle ore di punta.Le frequenze previste saranno di circa 6 minuti e 40 secondi nelle fasce di maggiore affluenza e di circa 10 minuti negli altri orari, con l’obiettivo di offrire un collegamento rapido, frequente e integrato tra le diverse zone della città.