Rimini, 60enne di Foggia muore folgorato mentre tenta di salvare il cane

RIMINI - Un uomo diè morto folgorato in un campeggio della zona dimentre cercava di salvare il proprio cane rimasto intrappolato in un cavo elettrico.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era ospite di alcuni amici in un’area adibita a campo roulotte quando si è accorto che l’animale era in difficoltà. Nel tentativo di liberarlo sarebbe intervenuto immediatamente, ma il contatto con il cavo gli è stato fatale.

L’ipotesi al vaglio è che una possibile dispersione elettrica, forse aggravata dalla presenza di acqua nelle vicinanze di una piscina gonfiabile, abbia provocato la folgorazione. Il cane, invece, è riuscito a sopravvivere.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e sono in corso gli accertamenti tecnici da parte degli operatori della rete elettrica per verificare lo stato dell’impianto e dei cavi presenti nel campeggio, così da chiarire se vi siano state anomalie o se si sia trattato di una tragica fatalità.