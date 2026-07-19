Bitonto, 25 anni accanto ai più fragili: festa per la cooperativa Zip.H





BITONTO - Venticinque anni al servizio dei più fragili. Quello di venerdì 17 luglio è stato un compleanno speciale per la Cooperativa Zip.H, da sempre in prima linea nel sostegno alle persone più vulnerabili. Una ricorrenza celebrata in un luogo simbolo di rinascita e socialità: la terrazza esterna che ospita la sede estiva del Bar-N-Out, il progetto speciale portato avanti da ragazzi disabili che, nell’ex Istituto Maria Cristina di Savoia, gestiscono un bar.

Un’occasione per ripercorrere un percorso lungo un quarto di secolo, pieno di traguardi, di iniziative originali. Un cammino iniziato nel 2001, quando la Cooperativa Zip.H scelse di costituirsi per portare avanti la sua missione a sostegno delle fragilità e dei bisogni di chi spesso rischia di restare ai margini.

«Questi 25 anni sono volati. Oggi guardiamo al futuro con il desiderio di promuovere nuovi servizi e progetti, sempre pronti ad accogliere gli stimoli e i bisogni che arriveranno dalle famiglie dei nostri ragazzi. Nulla, nella nostra storia, è stato costruito solo per dovere, ma sempre con il piacere di essere al fianco delle persone» sottolinea Daniela Altomare, presidente della cooperativa Zip.H, che ricorda alcune delle iniziative come lo stesso Bar-N-Out, il progetto Costa, per un turismo a portata di tutti, o la compagnia teatrale Zip.H, che ha portato i ragazzi della cooperativa ad essere protagonisti dello spettacolo “Dietro quella nuvola”, quest’anno sbarcato anche all’Abeliano di Bari: «Abbiamo sempre puntato a dimostrare che i nostri ospiti possono essere i veri protagonisti, attraverso il teatro, le attività di sartoria, l’artigianato artistico e l’esperienza del Bar-N-Out. Perché esistono tante forme di cura verso chi ha bisogno. Tutto ciò genera un ritorno profondo anche per noi: nel dare cura, la riceviamo».

Momento clou della serata è stato l’intervento di un ospite d’eccezione: il noto tiktoker bitontino Michele Monopoli, che con le sue colorite gag ha regalato sorrisi e leggerezza.



