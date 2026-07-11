Salento, vasto incendio nell'area boscata di Salve: in azione Canadair, elicotteri e vigili del fuoco

SALVE - Prosegue l'emergenza incendi nel, dove un vasto rogo sta interessando da oltre due ore un'area boscata situata a sud-est del comune di

La situazione resta particolarmente critica e ha reso necessario un imponente intervento dei soccorsi per contenere l'avanzata delle fiamme e limitare i danni alla vegetazione.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e le squadre antincendio a terra, supportati dai lanci d'acqua di un Canadair. Nelle operazioni è stato impiegato anche uno dei due elicotteri della flotta Ariane, che dopo aver sorvolato l'area per sostenere le attività di spegnimento ha concluso il proprio intervento facendo rientro alla base operativa di Taranto-Grottaglie.

La collaborazione tra i mezzi aerei e le squadre di terra si sta rivelando determinante per contenere il fronte dell'incendio, favorito dalle elevate temperature e dalle condizioni meteorologiche.

Le autorità continuano a monitorare l'evoluzione del rogo e la sicurezza delle aree circostanti. L'obiettivo è riuscire a domare le fiamme prima del calare della sera e mantenere successivamente la zona sotto costante controllo per tutta la notte, così da evitare eventuali riprese dell'incendio.