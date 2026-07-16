San Severo, fermato il presunto autore della sparatoria in centro: grave il cittadino marocchino ferito

SAN SEVERO - È stato fermato nella notte, 50 anni, ritenuto responsabile delavvenuto nella tarda mattinata di ieri,, nel centro di, dove un cittadino marocchino è stato ferito a colpi di arma da fuoco e due italiani sono rimasti colpiti di striscio.

L’uomo, con alcuni piccoli precedenti e problemi di deambulazione che lo costringono a spostarsi su una carrozzina elettrica, è stato individuato dagli investigatori dopo la sparatoria avvenuta nei pressi di un bar in piazza Allegato.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il cittadino marocchino sarebbe stato il vero obiettivo dell’agguato. Alla base del gesto ci sarebbe una lite iniziata nella serata precedente e proseguita il giorno successivo, fino alla violenta escalation culminata con gli spari.

Sono stati almeno sette i colpi di pistola esplosi. Il ferito principale è stato trasportato in ospedale e resta ricoverato in rianimazione al Policlinico di Foggia in gravi condizioni.

Nella sparatoria sono rimasti coinvolti anche due cittadini italiani che si trovavano casualmente nella zona: entrambi sono stati raggiunti di striscio dai proiettili, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e il ruolo dell’uomo fermato.