Bari, presunta fuga di gas al McDonald’s di corso Vittorio Emanuele: evacuato il locale

BARI - Momenti di apprensione nella serata di ieri,, al McDonald’s di, nel centro di Bari, dove è stata disposta un’evacuazione precauzionale a causa di una presunta fuga di gas.

Clienti e dipendenti sono stati fatti uscire dal ristorante mentre sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle verifiche tecniche all’interno del locale e nelle aree circostanti per individuare l’eventuale origine della perdita.

L’intervento si è svolto senza conseguenze per le persone presenti: non si registrano feriti né casi di intossicazione.

Il ristorante è rimasto chiuso in via precauzionale fino alla conclusione degli accertamenti, necessari per garantire la sicurezza dell’attività e degli ambienti circostanti.