Santo Spirito, rimossi i rifiuti dal porticciolo: al via l'intervento straordinario di Amiu

BARI – Sono iniziate all'alba di questa mattina le operazioni di rimozione dei rifiuti accumulati sulla battigia del porticciolo di Santo Spirito. L'intervento, eseguito da Amiu Bari, è stato seguito personalmente dal sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha voluto assistere all'avvio delle attività.

Le operazioni si presentavano particolarmente complesse e hanno richiesto un iter preliminare articolato. Prima dell'intervento, infatti, è stato necessario procedere alla caratterizzazione dei rifiuti presenti nell'area e ottenere tutte le autorizzazioni previste per operare su una porzione di demanio marittimo.

L'azione si inserisce nel percorso di riqualificazione del waterfront di Santo Spirito, recentemente riaperto al transito dopo i lavori che hanno interessato il lungomare.

«Dopo la riapertura al transito del waterfront abbiamo eseguito un intervento straordinario per restituire il porticciolo di Santo Spirito alla sua bellezza. Ho voluto verificare personalmente l'avvio di queste operazioni, necessarie dopo mesi di chiusura di questo tratto della città», ha dichiarato il sindaco Leccese.

Il primo cittadino ha inoltre annunciato che il programma di interventi proseguirà nelle prossime settimane con il completamento degli arredi urbani e delle opere ancora previste. «È stato un percorso lungo, ma finalmente il risultato sta prendendo forma e il nuovo lungomare è un piccolo gioiello restituito alla comunità», ha aggiunto.

Infine, Leccese ha rivolto un ringraziamento agli operatori di Amiu Bari, sottolineando l'importanza del loro lavoro per garantire il decoro dell'area e preservare nel tempo il risultato raggiunto.

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